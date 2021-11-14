Aman dikkat! Her sabah poğaça yiyorsanız...
Serin sonbahar sabahlarında işe geç kalıp kahvaltıyı kaçıranların genellikle tercih ettiği sımsıcacık leziz poğaçalar hiçte göründüğü kadar masum değil! Koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzmanlar özellikle hamur işlerinden kaçınılmasını öneriyor. Peki her gün poğaça tüketirsek ne olur? Sıkça poğaça yiyenlerde hangi hastalıklar meydana gelebilir? Bu sorulara uzman isim yanıt verdi. Ayrıntılar haberimizde...
Her sabah işe giderken kahvaltı yapmak yerine öğünü poğaça ile geçiştirenler dikkat! Bu haber sizler için...
Diyestisyenler bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çiziyor. Peki 450 kalori ne demek?
İşte detaylar...
Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl her sabah poğaça yemenin vücuda etkilerini anlattı.
Poğaça 450 kalori, oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var.
Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz. Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız.
Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek.
"BİR POĞAÇA İÇİN 7500 ADIM ATMALIYIZ"
Çelakıl, bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerektiğine dikkat çekti.
2 AY BOYUNCA POĞAÇA TÜKETİRSENİZ...
Uzmanların yaptığı araştırmalara göre 2 ay boyunca düzenli olarak her sabah poğaça yiyen kişilerin vücuduna 2,5 kilo yağ ekleniyor.
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