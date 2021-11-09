09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri 30 yaş altına BioNTech aşısı çağrısı! Sevindiren gelişme! BioNTech aşısını kimler yaptırmalı? BioNTech aşısı kalbe zarar veriyor mu?

30 yaş altına BioNTech aşısı çağrısı! Sevindiren gelişme! BioNTech aşısını kimler yaptırmalı? BioNTech aşısı kalbe zarar veriyor mu?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
ABONE OL
30 yaş altına BioNTech aşısı çağrısı! Sevindiren gelişme! BioNTech aşısını kimler yaptırmalı? BioNTech aşısı kalbe zarar veriyor mu?

Fransa'da Sağlık Yüksek Kurulu tarafından son dakika açıklamasında Moderna aşısının kalp kası ve zarında iltihap riskini artırması nedeniyle 30 yaşından küçüklere uygulanmaması önerilirken bu yaş grubunun BioNTech aşısını yaptırmasının uygun olduğu belirtildi. BioNTech aşısı kimlere yapılmalı? BioNTech aşısı kalbe zarar veriyor mu? İşte detaylar...

Fransa'da Sağlık Yüksek Kurulu (HAS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısını, kalp kası ve zarında iltihap riskini artırdığı gerekçesiyle 30 yaşından küçüklere uygulanmaması tavsiyesinde bulundu.

YAN ETKİLER NELER?

Kurul dün, Hastalık Sigortası Kurumu (Cnam) ve Ulusal İlaç Ajansı (ANSM) ortaklığıyla 15 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) nedeniyle hastaneye yatırılan 12 - 50 yaşındakiler üzerinde yapılan araştırmaya dayanarak Moderna ve Pfizer/BioNtech aşısının yan etkilerine ilişkin görüş paylaştı.

7 GÜN İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

HAS'tan yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarının, Pfizer/Biontech ve özellikle Moderna aşılarının, uygulandıktan sonraki 7 gün içinde 30 yaş altı erkeklerde kalp kası miyokardiyum ile kalp zarı perikardiyumda iltihaplanma riskini artırdığına işaret edildi.

"30 YAŞ ALTINA BIONTECH DAHA UYGUN"

Bu sonuçlar göz önüne alındığında 30 yaş altı kişilere Pfizer/BioNtech aşısının yapılmasının daha uygun olacağı tavsiye edilen açıklamada, Moderna'nın etkinliği baz alındığında 30 yaş üstündekilere yapılmasının daha sağlıklı olacağı kaydedildi.

"3.DOZ UYGULANMALI"

Açıklamada, yan etkilerine rağmen hastalığın ölümcül sonuçlarından korunmak için Kovid-19'a karşı aşılanmanın önemi vurgulandı, ayrıca hatırlatıcı doz olarak bilinen 3. doz aşının uygulanması önerildi.

YAN ETKİLERİ NELER?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA