Kışın gelmesiyle grip vakalarında büyük artış! Grip ile koronavirüsün farkları neler? Dikkat çeken net fark...

KIŞ AYININ GELMESİYLE GRİP HASTALIĞI ARTTI

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte grip, nezle gibi mevsim hastalıklarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar Kovid-19 salgınının da devam ettiği bu dönemde hastalıklardan korunmak için en güçlü silahın güçlü bir bağışıklık olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu dönemde bağışıklığı güçlü tutmak ve hastalıklardan korunmak için beslenme düzeninden, egzersize, su tüketiminden, düzenli ve yeterli uykuya kadar birçok önemli faktör bulunuyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, güçlü bir bağışıklık için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Kış mevsimi yaklaşırken, bağışıklığını güçlü tutmak isteyen vatandaşlar da taze meyve ve sebzelerden almak için pazarın yolunu tutuyor. Pazar tezgahlarının kış sebze ve meyveleriyle dolmasıyla birlikte hareketlilik yaşandığı görülüyor. Uzmanlar, salgın sürecinin devam ettiği ve vaka sayılarının artışa geçtiği bu dönemde alışverişin çok yoğun kalabalığın olduğu saatlerde yapılmaması konusunda uyarıyor.