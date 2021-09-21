Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Eylül Salı vaka tablosu

En az çift doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az çift doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.