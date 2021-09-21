Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Eylül Salı vaka tablosu
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 21 Eylül 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte, 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 361 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 455 bin 1 doz aşı uygulandı.
En az çift doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az çift doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
30.000'E YAKLAŞMIŞ DURUMDAYIZ
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu.
"Rize 488,15, Bayburt 465,14, Kayseri 462,48, Elazığ 412,95, Trabzon 400,54, Konya 391,15, Aksaray 375,88, Kilis 366,97, Malatya 365,44, Sivas 349,12, Karaman 338,54, Karabük 318,13, Erzincan 313,53, Niğde 306,02, Bingöl 300,96, Gümüşhane 292,16, Erzurum 291,05, Yozgat 290,39, Kastamonu 289,34, Ankara 282,66, Muş 279,73, Bolu 277,63
Nevşehir 275,12, Kütahya 272,59, Kırıkkale 270,18, Eskişehir 263,72, Batman 252,31, Sinop 249,01, Tokat 237,51, Adıyaman 237,01, Gaziantep 235,87, Kırşehir 232,88, Sakarya 225, Şanlıurfa 220,35, Çorum 217,68, Artvin 217,11, Samsun 211,71, Kahramanmaraş 208,96, Bitlis 207,98, Düzce 204,71, Zonguldak 203,65, Bilecik 200,72, Afyon 199,62, Giresun 193,22, Ağrı 191,62, Mardin 190,94, Osmaniye 184,67
İstanbul 183,48, Çankırı 182,41, Kocaeli 181,1, Ordu 176,91, Diyarbakır 174,21, Tunceli 173,77, Bartın 167,86, Hatay 154,7, Amasya 146,05, Kars 136,88, Hakkari 131,19, Iğdır 129,15, Ardahan 122,71, Tekirdağ 114,7, Adana 99,79, Uşak 97,72, Yalova 97,08, Siirt 84,27, Isparta 81,99, Denizli 77,62, Şırnak 75,87, Burdur 75,25, Bursa 74,12, Manisa 70,52, Mersin 69,62, Balıkesir 64,34, Edirne 61,56, Kırklareli 57,5, Van 57,34, Çanakkale 53,73, İzmir 43,26, Antalya 40,46, Muğla 39,47, Aydın 38,6."
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