Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak duyurdu! Koronavirüs risk haritasında çok sayıda ilin rengi değişti

MARDİN'DE SARIYA DÖNDÜ

Mardin'in renginin ise turuncudan sarıya geçtiğini ve aşılanma yüzdesinin 65'in üzerinde olduğuna dikkati çeken Koca, sarı kategorideki gün sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağını, Mardin'i mavi iller arasında görmek istediklerini belirtti.