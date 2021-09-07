Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak duyurdu! Koronavirüs risk haritasında çok sayıda ilin rengi değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında Kovid-19 risk haritasında yaşanan değişiklikleri açıkladı. Hangi iller mavi kategoride? Doğu illerinde aşılamada son durum ne? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında Van ve Niğde'nin mavi, Mardin'in ise sarı renk kategorisine geçtiğini açıkladı.
MAVİ İLLER ARTMAYA BAŞLADI
Koca, Twitter hesabından, Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısının artmaya başladığını belirterek, "Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı." paylaşımında bulundu.
MARDİN'DE SARIYA DÖNDÜ
Mardin'in renginin ise turuncudan sarıya geçtiğini ve aşılanma yüzdesinin 65'in üzerinde olduğuna dikkati çeken Koca, sarı kategorideki gün sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağını, Mardin'i mavi iller arasında görmek istediklerini belirtti.
NİĞDE'Yİ KUTLADI
Niğde'nin de ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığına ve mavi renge geçtiğine işaret eden Koca, "Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler." ifadesini kullandı.
İŞTE TÜRKİYE GENELİNDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllerde 21-27 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Rize 614,18, Bayburt 473,69, Aksaray 413,23, Batman 389,83, Trabzon 366,67, Konya 363,42, Bingöl 317,64, Gümüşhane 309,1, Kayseri 294,28, Muş 292,13, Mardin 287,58, Elazığ 285,05, Sivas 280,87, Karaman 273,03, Şanlıurfa 270,27, Bitlis 267,81, Eskişehir 260,68, Diyarbakır 252,32, Yozgat 245,05, Sakarya 240,83, Nevşehir 239,05, Niğde 226,2, Artvin 224,78, Ağrı 211,6, Kilis 210,8, Kırıkkale 206,67, Kastamonu 200,6, Gaziantep 198,99, Giresun 197,9, Ankara 194,96, Erzurum 186,21, Kütahya 185,37, Afyonkarahisar 181,7,
Malatya 181,11, Karabük 178,97, Çorum 178,83, Zonguldak 175,91, Düzce 172,36, Erzincan 169,35, Samsun 169,16, Bolu 168,36, Ardahan 166,39, Tokat 165,59, Kırşehir 163,35, Siirt 161,3, Ordu 158,92, Kahramanmaraş 158,71, Iğdır 152,5, Sinop 149,68, İstanbul 148,33, Kocaeli 137,44, Bilecik 134,42, Adıyaman 129,65, Kars 128,81, Osmaniye 128,34, Çankırı 117,97, Hakkari 111,94, Amasya 110,88, Hatay 108,3, Yalova 99,62, Tunceli 99,47, Şırnak 98,37, Adana 97,13, Bartın 88,45, Van 86,22, Tekirdağ 85,75,
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