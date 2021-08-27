Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,57, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,62 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 528 bin 894, 2'nci dozda 36 milyon 388 bin 775 ve 3'üncü dozda 8 milyon 268 bin 21 olmak üzere toplam 92 milyon 391 bin 3 aşı uygulandı.

AŞILAMADA SON DURUM



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.