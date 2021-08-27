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Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 295 bin 647 testte 18 bin 340 vaka tespit edildi. 244 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 528 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 647 testte 18 bin 340 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 244 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 528 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 76,57, 2'nci doz ortalaması yüzde 58,62 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 528 bin 894, 2'nci dozda 36 milyon 388 bin 775 ve 3'üncü dozda 8 milyon 268 bin 21 olmak üzere toplam 92 milyon 391 bin 3 aşı uygulandı.

AŞILAMADA SON DURUM

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

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