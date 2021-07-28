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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

detaylar gelecek...

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