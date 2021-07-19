Sağlık Bakanlığı 19 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

İŞTE GÜNÜN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 667 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 oldu. Bir günde toplam 226 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 152 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 63 milyon 680 bin 206'a yükseldi.