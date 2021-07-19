Sağlık Bakanlığı 19 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 19 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda vakaların geçen haftaya göre yüzde 30 arttığını ifade ederken, Kurban Bayramı'na ilişkin de bir uyarıda bulundu. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
İŞTE GÜNÜN TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 667 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 oldu. Bir günde toplam 226 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 152 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 63 milyon 680 bin 206'a yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA BİTLİS VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i ise sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
GEÇEN HAFTAYA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." ifadelerini kullandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI
18 TEMMUZ
17 TEMMUZ
16 TEMMUZ
15 TEMMUZ
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