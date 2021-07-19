19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede Covid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

Dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede Covid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
Dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede Covid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 200 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 4 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 624.746 bine yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları....

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 200 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 4 milyon 100 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Hindistan takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 860 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 41 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 94 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 775, Teksas'ta 52 bin 827 olarak belirlendi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 38 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 232 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

ABD 624,746

BREZİLYA 542,262

HİNDİSTAN 414,338

MEKSİKA 236,331

PERU 195,146

RUSYA 149,138

İNGİLTERE 128,727

İTALYA 127,874

KOLOMBİYA 116,307

FRANSA 111,472

TÜRKİYE 50.554 can kaybıyla listenin 19.sırasında yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA