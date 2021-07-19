Dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede Covid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 860 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 41 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 94 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 775, Teksas'ta 52 bin 827 olarak belirlendi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 38 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 232 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.