Dünyayı ilgilendiren koronavirüs can kaybı listesinde Türkiye detayı! Hangi ülkede Covid-19 nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 200 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 4 milyonun üzerine çıktı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 624.746 bine yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları....
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 860 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 41 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.
Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 94 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 775, Teksas'ta 52 bin 827 olarak belirlendi.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 186 milyon 38 binden fazla kişiye ilk doz, 161 milyon 232 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
ABD 624,746
BREZİLYA 542,262
HİNDİSTAN 414,338
MEKSİKA 236,331
PERU 195,146
RUSYA 149,138
İNGİLTERE 128,727
İTALYA 127,874
KOLOMBİYA 116,307
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