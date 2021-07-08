Dr. Hasan Benar: Estetik sadece güzel olmak için yapılmaz

Güzellik kaygısıyla yapılmayan estetik ameliyatlar en çok hangi sağlık sorunları sebebiyle yapılıyor?

Yüz felci nedeniyle olan yüzde şekil bozukluğu, diş sıkma ve gıcırdatma problemi, aşırı terleme gibi sorunlardan bazıları ameliyatsız olarak yapılan küçük müdahalelerle bile düzeltilebiliyor. Bize gelen hastalara bu konuda da yardımcı oluyoruz.

Tedavi yöntemlerini örneklendirip kısaca detaylandırabilir misiniz?

Bu gibi durumların tedavisinde botox ve dolgu kullanılarak hastalarımıza yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle terleme ve diş sıkma problemini botox ile tamamen ortadan kaldırıyoruz.

Bu konuyu pandemi ile ilişkilendirmek mümkün müdür? Etkisi var mı?

Bahsettiğim bu rahatsızların birçoğunun temelinde stres mevcuttur. Pandemi dönemiyle de depresyon ve stres te anlamlı oranda artış gördük. Bu sebeple pandeminin etkisinin büyük olduğunu düşüyorum.

Dr. Hasan Benar, geçtiğimiz aylarda, ortağı olduğu klinikte yaptığı başarılı uygulamalar sonucunda iki noktalı çene çizgisi tekniğinin patentini almıştı. Kraliyet ailesinin dahi gözdesi haline gelen bu tekniğin özelliklerini Hasan Benar, "İki noktalı çene çizgisi tekniği, ameliyatsız bir estetik müdahalesidir. Doğuştan gelen ya da daha sonradan gerçekleşen deformasyonları dolgu tekniği ile düzeltme işlemine bu ismi verdik. Bu teknik kişinin kendi vücudundan alınan dolgu malzemesinin gerekli noktalara enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Ameliyatsız olduğu için risk de minimum düzeydedir. Kişinin kendi vücudundan alınan dolgu malzemesi olduğu için alerji de yapmaz. Ancak hastanın çok önemli bir sağlık sorunu varsa yan etkiler de buna bağlı olarak değişebilir. Bunun dışında hafif kızarıklık haricinde yan etkisi neredeyse yoktur. Uygulamanın etkisi hemen görülmeye başlar. Ancak 9 ile 12 ay arasında sona erer. Eğer daha önce bu uygulamayı yaptırıldıysa hastamız, o zaman daha uzun zaman etkisi devam eder. Üst üste defalarca yapılabilir. Çok kullanışlı ve sonuçları açısından bakıldığına çok iyi ve çok tercih edilen bir uygulamadır." diyerek açıkladı.