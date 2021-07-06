Sağlık Bakanlığından son dakika "Kronik Yara Bakım Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu genelge! 81 ile gönderildi

İKİNCİ BASAMAK KRONİK YARA BAKIM HİZMETİ NEREDE VERİLECEK?

Buna göre, birinci basamak olarak adlandırılan, sadece cilt ve cilt altı ile yağ ve derin dokuların etkilendiği yaraların tedavisi için sunulan kronik yara bakım hizmeti, bir tabip ve bir hemşirenin görev yaptığı, pansuman odasının bulunduğu sağlık tesislerinde verilecek.

Yumuşak dokuların etkilendiği, basit cerrahi girişimlerle enfeksiyon ve nekrozun kontrol edilmesini takiben yine basit cerrahi işlemler veya medikal olarak kapanabilecek yaraların takip ve tedavisinin yapıldığı "ikinci basamak kronik yara bakım hizmeti" de ilgili uzman hekimin ve ameliyathane şartlarının bulunduğu yataklı sağlık tesislerinde verilecek.