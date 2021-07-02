Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

461 YENİ HASTA

Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 829'a yükseldi. Toplamda 61 milyon 236 bin 294 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 782 testten, 4 bin 891 yeni vaka sayısı, 461 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.