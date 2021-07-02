Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 02 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
461 YENİ HASTA
Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 829'a yükseldi. Toplamda 61 milyon 236 bin 294 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 782 testten, 4 bin 891 yeni vaka sayısı, 461 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
AĞIR HASTA SAYISI 700'ÜN ALTINA GERİLEDİ
Toplam vaka sayısının 5 milyon 435 bin 831 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 352 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 697 olduğu açıklandı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
1 TEMMUZ
30 HAZİRAN
29 HAZİRAN
28 HAZİRAN
27 HAZİRAN
26 HAZİRAN
25 HAZİRAN
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