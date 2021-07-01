Prof. Dr. Vedat Göral uyardı! 7 saatten az uyuyorsanız dikkat

BAĞIRSAKLARDA İLTİHAP ARTIŞINA NEDEN OLABİLİR

Reflüsü olanların uykuya dalmakta zorluk çekmediğine ancak gece öksürük veya boğulma nöbetleriyle uyanabildiklerine değinen Göral şöyle devam etti:



"Bu nedenle uyku kalitesinde ve ritminde bozulma olabilir. Uykusuzluk ertesi gün içinde stres ve gerginliğe, mide asidinde artma, kramp, ağrı ve yanmaya neden olabilir.

Uyku apnesi olanlarda stres hormonlarının fazla salgılanması ve hipoksi nedeni ile midede kanama riski olabilir. Huzursuz Bağırsak sendromu yani İBS hastalığı da uykusuzluktan olumsuz etkilenir. IBS'li kadınlarda, uykusuzluk çekenlerde, gece melatonin ve triptofan düzeylerinde azalmalar olur ve bu da kötü uyku kalitesine katkıda bulunabilir.