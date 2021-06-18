Bu yağ ölüm saçıyor! Kanserden parkinsona kadar birçok hastalık yakanızda olabilir
Ucuz ve kullanımı kolay olan trans yağlar, özellikle fast food zincirlerinin ve abur cuburların içinde sıklıkla görülüyor. Takvim Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Osman Erk, trans yağların ölüm saçtığının altını çizerek vatandaşları uyardı. Erk, ''Trans yağlar, bitkisel sıvı yağlara hidrojen eklenmesi ve ısıtılması sonucu ortaya çıkan sağlık açısından son derece kötü bir yağ çeşididir. Trans yağlar gıdanın ömrünü uzatan, kullananların ise ömrünü kısaltan yağlardır.'' ifadelerini kullandı. İşte trans yağların sebep olduğu ölümcül hastalıklar...
Ucuz ve kullanımı kolay olduğu çok bulunan trans yağlar, zehir saçıyor. Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM için trans yağlarla ilgili çok önemli bilgiler veriyor: Trans yağlar, bitkisel sıvı yağlara hidrojen eklenmesi ve ısıtılması sonucu ortaya çıkan sağlık açısından son derece kötü bir yağ çeşididir. Trans yağlar gıdanın ömrünü uzatan, kullananların ise ömrünü kısaltan yağlardır.
HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLUR?
Kanser, obezite, diyabet, koroner kalp hastalığı, kalp yetersizliği, Parkinson, bunama, karaciğer yağlanması ve siroz, kısırlık, düşük doğum ve majör depresyona neden olur.
NERELERDE BULUNUR?
Fast food restoranlarda patates, tavuk ve sebze kızartmalarında sık olarak kullanılmaktadır. Kurabiyelerin %90'ında, donmuş gıdaların %80'inde vardır. Margarinlerde, bisküvilerde, çikolatalarda, gofretlerde, kraker ve cipslerde bulunur. Ambalajlanmış, hazır gıdaların hepsi trans yağ içermektedir.
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