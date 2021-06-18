Bu yağ ölüm saçıyor! Kanserden parkinsona kadar birçok hastalık yakanızda olabilir

Ucuz ve kullanımı kolay olduğu çok bulunan trans yağlar, zehir saçıyor. Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM için trans yağlarla ilgili çok önemli bilgiler veriyor: Trans yağlar, bitkisel sıvı yağlara hidrojen eklenmesi ve ısıtılması sonucu ortaya çıkan sağlık açısından son derece kötü bir yağ çeşididir. Trans yağlar gıdanın ömrünü uzatan, kullananların ise ömrünü kısaltan yağlardır.