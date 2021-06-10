Merve Çolak Dereli: Luva poliklinik oluyor

İstanbul-Ataşehir'deki adresinde hizmet veren Luva Klinik, polikliniğe dönüştürülüyor. Estetik alanında hizmet sunan Luva, poliklinik unvanını aldıktan sonra daha geniş bir ekiple hastalarını ağırlayacak.



EKİP GENİŞLEDİ

Merkezin yöneticisi Merve Çolak Dereli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Luva Klinik olarak hastalarımıza ve danışanlarımıza estetik alanında hizmet sunuyoruz. Bundan sonraki dönemde poliklinik olarak hizmet vereceğiz. Gerekli tüm çalışmaları tamamladık, ekibimizi büyüttük. Çalışmalarımızı son teknoloji cihazlarımız ve uzman ekibimizle yürüteceğiz."



