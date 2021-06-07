Koronavirüs hakkında korkutan açıklama! "Giderek artan bir şekilde çift yollu bir salgın görüyoruz"

GİDEREK ARTAN BİR ŞEKİLDE ÇİFT YOLLU BİR SALGIN GÖRÜYORUZ

"Giderek artan bir şekilde çift yollu bir salgın görüyoruz." diyen Ghebreyesus, salgında pek çok ülke tehlikeli bir durumla karşı karşıyayken, nüfusunun büyük bir kısmını aşılayan ülkelerde ise kısıtlamaların kaldırılmasının tartışıldığını belirtti.

Ghebreyesus, aşıların adaletsiz dağılımının virüsün yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ve bunun da yeni ortaya çıkan varyantların aşıların daha az etkili olma riskini beraberinde getirdiğini vurguladı.