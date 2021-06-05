Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli çağrı

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 34 bin 469, toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, toplam vefat sayısı 47 bin 976, toplam ağır hasta sayısı 1183, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610 oldu.