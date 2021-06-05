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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli çağrı

Son dakika | Sağlık Bakanı , Kovid-19 ile mücadelede günlük vefat sayılarının 100'ün altına indiğini belirterek, "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." çağrısında bulundu. İşte Bakan Koca'nın mesajları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli çağrı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadelede günlük vefat sayısının dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

Koca, "Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca, "Bugün itibarıyla ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 milyon birlikte göreceğiz." mesajını paylaştı.


Bakan Koca’dan flaş çağrı BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığı 4 Haziran 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

20 MART'TAN BUGÜNE EN DÜŞÜK CAN KAYBI!

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 681 testte 6 bin 169 vaka, 552 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 617 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 34 bin 469, toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, toplam vefat sayısı 47 bin 976, toplam ağır hasta sayısı 1183, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

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