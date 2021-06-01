İki farklı marka aşıyı olmak mümkün mü? Aşı karıştırmada sorun olur mu? Milyonların merak ettiği araştırma tamamlandı
Kanada Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi, aşıların karıştırılmasına ve eşleştirilmesine ilişkin yapılan iki araştırmanın ara sonuçlarını yayınladı. Peki iki doz aşıyı farklı markalarda olmak mümkün mü? Aşı karıştırma olabilir mi? İşte detaylar...
Kanada Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi (NACI), Covid-19'a karşı ilk doz Oxford-AstraZeneca aşısı olanlara ikinci doz aşılarında Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarının sunulmasını tavsiye etti.
Oxford-AstraZeneca aşısı olanlarda kan pıhtılaşma vakaları nedeniyle Kanada Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi'nden (NACI) yeni bir tavsiye geldi. NACI, Covid-19'a karşı ilk doz Oxford-AstraZeneca aşısı olanlara ikinci doz aşılarında Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarının sunulmasını tavsiye etti. Yeni tavsiye 2 milyondan fazla Kanadalıyı etkilerken, ülke genelinde 41 doğrulanmış pıhtılaşma vakası ve pıhtılaşmaya bağlı 5 can kaybı kayıtlara geçmişti.
DAHA İYİ BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR
NACI ayrıca, AstraZeneca olan vatandaşlara isterlerse ikinci dozda da aynı aşının sunulabileceğini ifade etti. Tavsiyenin kan pıhtılaşması riski nedeni ile verildiğini belirten NACI, farklı türdeki aşıların karıştırılıp eşleştirilmesinin yalnızca güvenli değil, aynı zamanda daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretebileceğine dair ortaya çıkan kanıtlar nedeni ile bu tavsiyeyi verdiklerini açıkladı.
BIONTECH YADA MODERNA
NACI'nin tavsiyesi bağlayıcı olmasa da Kanada'da çoğu eyalet hükümeti, ikinci dozlar için politikalarını belirlemeden önce bilgileri beklediklerini belirtmiştir. Manitoba eyaleti ise dün NACI tarafından yayınlanacak raporu beklemeden ilk doz AstraZeneca aşısı olan vatandaşlara ikinci dozda Pfizer veya Moderna aşısı teklif edeceklerini duyurmuştu. Quebec eyaleti ise aynı aşının iki kez yapılmasını önerirken, rızası olan kişilerin ilk doz AstraZeneca'nın ardından ikinci dozda Pfizer veya Moderna'yı olabileceklerini belirtti.
AŞI KARIŞTIRMA ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
NACI'nin AstraZeneca hakkındaki tavsiyesi, aşıların karıştırılmasına ve eşleştirilmesine ilişkin yapılan iki araştırmanın ara sonuçlarının Mayıs ayında yayınlanmasının ardından geldi. İspanya'da yapılan bir araştırmada, ilk doz AstraZeneca aşısının ardından yapılan ikinci doz BioNTech aşısının, ikinci dozda yapılan AstraZeneca aşısından daha fazla antikor ürettiği sonucuna varıldı.
Birleşik Krallık'ta devam eden bir araştırmada ise, ikinci dozda farklı bir aşı yapılan kişilerde ateş ve yorgunluk gibi kısa süreli yan etkilerin daha sık bildirildiği ifade edilirken, aşıların karıştırılması ve eşleştirmesinin ne kadar etkili olduğuna dair sonuçların henüz netlik kazanmadığı bildirildi.
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsveç, Norveç ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesi, ilk doz AstraZeneca aşısı olanlara ikinci dozda BioNTech veya Moderna aşısı uyguluyor.
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