İki farklı marka aşıyı olmak mümkün mü? Aşı karıştırmada sorun olur mu? Milyonların merak ettiği araştırma tamamlandı

Birleşik Krallık'ta devam eden bir araştırmada ise, ikinci dozda farklı bir aşı yapılan kişilerde ateş ve yorgunluk gibi kısa süreli yan etkilerin daha sık bildirildiği ifade edilirken, aşıların karıştırılması ve eşleştirmesinin ne kadar etkili olduğuna dair sonuçların henüz netlik kazanmadığı bildirildi.



Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsveç, Norveç ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesi, ilk doz AstraZeneca aşısı olanlara ikinci dozda BioNTech veya Moderna aşısı uyguluyor.

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