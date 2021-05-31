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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı (31 Mayıs 2021)

Son dakika haberleri... 31 Mayıs 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) ve tablosunu açıkladı. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosu...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı 31 Mayıs 2021

SON DAKİKA | covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 31 Mayıs 2021'e ait tabloyu duyurdu. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

İşte Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, sayısı 5 milyon 249 bin 404, sayısı 47 bin 527 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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