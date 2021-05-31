31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı , ", puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın." diyerek uyardı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" dedi.

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