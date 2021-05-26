Uzmanlardan flaş öneri: O aşılar gençlere yapılsın!

Vatandaş sisteme girip, randevu alsa da birinci doz olmadığından sırası gelmiyor. Sinovac birinci doz sorunu 20 gündür sürüyor. Bize gelen birçok vatandaş, BioNTech aşısı yerine Sinovac yaptırmak istediğini, inaktif aşıda yan etki riskinin daha az olduğunu söylüyor. Bir kısım vatandaş ise hem çekindiğinden hem de güvensizlikten kaynaklı randevu almadığı gibi, aşıdan da kaçıyor" dedi.