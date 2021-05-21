Bir meslek grubu daha aşılanacak! Bakanlık resmen duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edileceklerini ve aşılarının yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iş yerlerinde salgın sürecinde Kovid-19 bulaş riskinin önlenmesi amacıyla işverenlere ve çalışanlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek üzere seferber edilen iş güvenliği uzmanları da iş yeri hekimleri ile iş yeri hemşirelerinden sonra kademeli olarak aşılama takvimine dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak ve kademeli aşılama süreci başlayacak.
'ÖNEMLİ GÖREVLER YÜRÜTTÜLER'
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bilgin, Bakanlık olarak salgın ile mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini, iş güvenliği uzmanlarının salgın sürecinde önemli görev yürüttüklerini bildirdi. Bilgin, Bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini belirtti. Bakan Bilgin, salgının Türkiye'de görüldüğünden itibaren hızlıca tedbirleri almaya başladıklarını ve bu kapsamda farklı bilim dallarında uzman akademisyenlerin yer aldığı Bilimsel İstişare Kurulu oluşturduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bilimsel İstişare Kurulunun tavsiyeleri ve uzman ekibimizin çalışmaları ile özellikle toplu olarak çalışmanın bulunduğu ve bulaş riski yüksek olan inşaat, gıda, maden sektörleri gibi 24 farklı çalışma alanına ilişkin bilgilendirici dokümanlar hazırladık. Sektörel farklılıklar gözetilerek hazırlanan bu dokümanlar tüm işyerlerimizi ve çalışanlarımızı kapsayacak şekilde işveren, işçi ve memur konfederasyonlarımız, esnaf ve sanatkârlar odalarımız ile birlikte ilgili sivil toplum kuruluşlarımıza ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörlüğü ile paylaştık."
27 MİLYON KİŞİ AŞILANDI
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasına göre, ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı.
İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84), Rize (167,27), Bilecik (156,37), Bolu (155,65), Erzincan (154,84), Kocaeli (154,46), Kırklareli (153,43), Çankırı (153,3), Ankara (152,63), Kütahya (152,08), Ordu (149,72) Zonguldak (147,66), Eskişehir (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06), Giresun (134,83), Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83), Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14)...
Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38), Sakarya (108,95), Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57), Bayburt (95,23)...
İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81), Antalya (61,65), Batman (56,91), Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96)."
21 MAYIS 2021 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.
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