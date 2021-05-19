Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor! İşte dünya genelinde ülke ülke ölüm sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

ABD'DE SON DURUM

California, 3 milyon 771 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 934 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 296 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 727 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 20 ve Texas'ta 51 bin 12 olarak kayıtlara geçti.