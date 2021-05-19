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Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor! İşte dünya genelinde ülke ülke ölüm sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

genelinde sayıları 165 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 500 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı sson 24 saatte 754 artarak 587 bin 225'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor! İşte dünya genelinde ülke ülke ölüm sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

genelinde sayıları 165 milyona geçerken, toplam can kaybı 3 milyon 500 bine yaklaştı.. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

, 3 milyon 771 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 934 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 296 binin üzerinde vakayla izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 727 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 20 ve Texas'ta 51 bin 12 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 158 milyondan fazla kişiye ilk doz, 124 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

İŞTE ÜLKELERE GÖRE YENİ SIRALAMA!

ABD 601,332

BREZİLYA 439,379

HİNDİSTAN 284,290

MEKSİKA 220,746

İNGİLTERE 127,691

İTALYA 124,497

RUSYA 116,965

FRANSA 108,040

ALMANYA 87,204

TÜRKİYE 45,186 ( Türkiye dünya genelinde 19.sırada yer alıyor)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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