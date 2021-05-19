Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor! İşte dünya genelinde ülke ülke ölüm sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 165 milyonu geçerken toplam can kaybı 3 milyon 500 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı sson 24 saatte 754 artarak 587 bin 225'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...
ABD'DE SON DURUM
California, 3 milyon 771 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 934 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 296 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 727 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 20 ve Texas'ta 51 bin 12 olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 158 milyondan fazla kişiye ilk doz, 124 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
İŞTE ÜLKELERE GÖRE YENİ SIRALAMA!
ABD 601,332
BREZİLYA 439,379
HİNDİSTAN 284,290
MEKSİKA 220,746
İNGİLTERE 127,691
İTALYA 124,497
RUSYA 116,965
FRANSA 108,040
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