Sağlık Bakanlığından son dakika Kovid-19 aşısı bilgilendirmesi! "1. doz ve 2. doz..."

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 538 bin 159, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 435 toplamda 4 milyon 264 bin 594, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 912, ikinci doz aşı sayısı 876 bin 781 toplamda 2 milyon 88 bin 693, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 14 bin 888, ikinci doz aşı sayısı 749 bin 931 toplamda 1 milyon 764 bin 819 doz olarak kayıtlara geçti.

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