Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan 10 ülke! Şaşırtan sıralama! Türkiye'de son durum
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 165 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 400 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 599.864'e yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 156 milyondan fazla kişiye ilk doz, 121 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 684 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 586 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.
Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 434 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 270 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.
ABD 599,864
BREZİLYA 434,852
HİNDİSTAN 270,319
MEKSİKA 220,380
İNGİLTERE 127,675
İTALYA 124,063
RUSYA 115,871
FRANSA 107,535
ALMANYA 86,682
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