Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan 10 ülke! Şaşırtan sıralama! Türkiye'de son durum

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 156 milyondan fazla kişiye ilk doz, 121 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 684 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 586 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 434 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 270 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.