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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan 10 ülke! Şaşırtan sıralama! Türkiye'de son durum

genelinde sayıları 165 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 400 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı 599.864'e yükseldi. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? listede kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan 10 ülke! Şaşırtan sıralama! Türkiye'de son durum

genelinde sayıları 165 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 300 binin üzerine çıktı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 156 milyondan fazla kişiye ilk doz, 121 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 684 bini aşkın vakayla ve 15 milyon 586 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 434 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 270 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

ABD 599,864

BREZİLYA 434,852

HİNDİSTAN 270,319

MEKSİKA 220,380

İNGİLTERE 127,675

İTALYA 124,063

RUSYA 115,871

FRANSA 107,535

ALMANYA 86,682

KOLOMBİYA 80,780

TÜRKİYE listenin 19.sırasında 44.537 can kaybıyla bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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