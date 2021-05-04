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Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

tam kapanmanın 5. gününde... 4 Mayıs 2021'e ait ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 , vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 3 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 4 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı 336 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

Vaka sayılarında tedirgin eden yükseliş! VAKA SAYILARINDA TEDİRGİN EDEN YÜKSELİŞ!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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