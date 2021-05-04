Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Türkiye tam kapanmanın 5. gününde... Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı son dakika Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 3 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 4 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?
İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı 336 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.
3 MAYIS
2 MAYIS
1 MAYIS
30 NİSAN
29 NİSAN
28 NİSAN
27 NİSAN
26 NİSAN
25 NİSAN
24 NİSAN
23 NİSAN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
- Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...
- Kalekim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz yorumları...
- Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? 2021 GS BJK maçı ayın kaçında, hangi gün, saat kaçta başlayacak?
- Evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? Son gelişmeler...
- Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...
- Başvurana 1.100 TL yardım yapılıyor! Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ve sorgulama...
- Doge yatırımcıları bu tarihi not edin! 8 Mayıs Dogecoin beklentisi nedir? Elon Musk SNL açıklaması nedir?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? Detaylar açıklandı
- KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?
- Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasakların bitmesine kaç gün kaldı? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Son gelişmeler...