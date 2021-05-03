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Türkiye'de kaç kişi aşılandı | Bakanlık son rakamları açıkladı! İşte il il aşılama sayıları

Son dakika | 'de kaç kişi aşılandı | Koronavirüsle mücadelede ilk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 23 milyon 130 binden fazla aşı yapılan Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmaları sürüyor. Bakanlık il il aşılanma rakamlarını açıkladı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Türkiye'de kaç kişi aşılandı | Bakanlık son rakamları açıkladı! İşte il il aşılama sayıları

'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama performansı, çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13 milyon 850 bini geçerken, 2. doz aşı yapılan kişi sayısı da 9 milyon 279 bini aştı.

İSTANBUL

Toplam yapılan aşı sayısı: 3.792.395

1. doz uygulanan kişi sayısı: 2.329.224

2. doz uygulanan kişi sayısı: 1.463.171

ANKARA

Toplam yapılan aşı sayısı: 1.860.021

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.126.678

2. doz uygulanan kişi sayısı: 733.343

İZMİR

Toplam yapılan aşı sayısı: 1.569.147

1. doz uygulanan kişi sayısı: 939.448

2. doz uygulanan kişi sayısı: 629.699

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