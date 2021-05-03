Türkiye'de kaç kişi aşılandı | Bakanlık son rakamları açıkladı! İşte il il aşılama sayıları
Son dakika | Türkiye'de kaç kişi aşılandı | Koronavirüsle mücadelede ilk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 23 milyon 130 binden fazla aşı yapılan Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmaları sürüyor. Bakanlık il il aşılanma rakamlarını açıkladı.
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama performansı, çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.
1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13 milyon 850 bini geçerken, 2. doz aşı yapılan kişi sayısı da 9 milyon 279 bini aştı.
İSTANBUL
Toplam yapılan aşı sayısı: 3.792.395
1. doz uygulanan kişi sayısı: 2.329.224
2. doz uygulanan kişi sayısı: 1.463.171
ANKARA
Toplam yapılan aşı sayısı: 1.860.021
1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.126.678
2. doz uygulanan kişi sayısı: 733.343
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