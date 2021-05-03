Türkiye'de kaç kişi aşılandı | Bakanlık son rakamları açıkladı! İşte il il aşılama sayıları

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama performansı, çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13 milyon 850 bini geçerken, 2. doz aşı yapılan kişi sayısı da 9 milyon 279 bini aştı.