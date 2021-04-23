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Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat tablosu (23 Nisan 2021) | Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

sağlık haberleri... covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve tablosunu açıkladı. Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 23 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, ne kadar oldu? , iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte bugüne ait tablosu ve ayrıntılar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat tablosu 23 Nisan 2021 | Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Covid-19 ve tablosunu açıkladı.

Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 23 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, ne kadar oldu? , iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte bugüne ait tablosu ve ayrıntılar...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (23 NİSAN 2021)

CAN KAYBI VE VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

Can kaybı ve vaka sayısı düşüyor CAN KAYBI VE VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

AĞIR HASTA VE İYİLEŞEN SAYISI

Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca güzel haberi verdi! BAKAN KOCA GÜZEL HABERİ VERDİ!

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

22 NİSAN 2021 KOVİD-19 TABLOSU

21 NİSAN 2021 KOVİD-19 TABLOSU

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

16 NİSAN

15 NİSAN

14 NİSAN

13 NİSAN

12 NİSAN

11 NİSAN

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

(10-16 NİSAN) HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI

İllere göre haftalık 10-16 Nisan Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.

Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.

İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09),

Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92),

Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23),

Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47),

Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11),

Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18),

Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55),

Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14),

Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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