Diyetisyen Hülya Çağatay: Sahursuz oruç olmaz

Diyetisyen Hülya Çağatay, sahur yapmadan oruç tutmanın doğru olmadığını dile getirdi. Oruç tutanların mutlaka vaktinde sahura kalkıp yemek yemesi gerektiğini belirten Çağatay, bu önemli öğünün atlanmasının sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu: "Ramazan döneminde uzun süreli açlık söz konusu olduğundan sahur öğünü oldukça önemli. Sahura kalkmaya üşenen kişiler, bu öğünü sadece su ile geçiştirebiliyor. Ancak bu durum zaten var olan açlık süresini daha da artırarak gün içinde kan şekerinin ani düşüşüne yol açar. Bu olumsuz sonuçların oluşmaması için sahura mutlaka kalkılmalı."





YUMURTA VE TAM TAHILLI EKMEK TOK TUTAR

Diyetisyen Hülya Çağatay, sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında da bilgi verdi: "Sahur masasında hafif besinler yer almalı. Bu öğünde aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler tüketilmemeli. Süt, yoğurt, peynir gibi protein kaynaklarından zengin bir kahvaltı ya da çorba, sebze yemeği yanına salata gibi bir öğün tercih edilebilir. Özellikle örnek protein kaynağı olan yumurta tokluk süresini uzatır, gün içinde kolaylık sağlar. Ekmek grubu da sahur masasında sık gördüğümüz karbonhidrat kaynaklarından. Ancak tokluk süresini uzatmak için tam tahıllı ekmekler tercih edilmeli."