Ramazan'da diş sağlığına dikkat! Uzman isimden flaş öneri

Dursun, yaptığı açıklamada, ramazanda ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu söyledi.

Hastaların ramazanda dişleriyle ilgili sorun yaşadıklarında ertelemeden gerekli yerlere başvurmalarının önemine işaret eden Dursun, "Oruçlarından bir günlük kayıp, sonrasında daha fazla gün kaybına neden olabilir. İlaç kullanım gerekebilir. Bu da 5 gün sürebilir. Ramazanda dişle sorun yaşandığında tedavi ettirmekten çekinmesinler." dedi.

Dursun, yeme ve içme konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "En korktuğumuz besin gurubu asitli içeceklerdir. Bunlara ramazanda biraz sınırlama getirmek, dişlerimiz açısından çok faydalı olacak. Karbonhidratlı besinler de yine çürüğe direk etki ettiği ve hızlandırdığı için bu konuda da sınırlama getirmekte fayda var." şeklinde konuştu.

"SAHURDAN SONRA KESİNLİKLE DİŞLERİN FIRÇALANMASI GEREK"

Kendilerine bugünlerde en çok sorulan sorunun diş macununun orucu bozup bozmadığı olduğuna işaret eden Dursun, "Yatmadan önce ve sahurdan sonra kesinlikle dişlerin fırçalanması gerek. Eğer ki dişlerimizi oruç esnasında fırçalamamız, bakımını yapmamız gerekirse hastalarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Dişlerimizi macunsuz fırçalayalım. Bizim için burada ana unsur, dişlerimizi temizlemektir. Mekanik temizliktir. Macun olmasa da etkin temizlik elde etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör. Dursun, ramazanda ağız kokusunun da sıklıkla yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Ağız kokusunda dişlerin ve ağızdaki dokuların etkisi var. Tabii bunların hastalık durumunda etkisi var. Ağız kokusunun birçok farklı nedeni olabiliyor. Burun akıntıları, kulak problemleri, mide, akciğer ve bazı hastalıklar ağız kokusuna neden oluyor. Öncelikli olarak sorunun hangisinden kaynaklandığını tespit etmemiz gerek. Ağız kokularına çoğunlukla diş eti iltihaplanmaları ya da enfeksiyon durumlarında rastlıyoruz. Bunların tedavileri yapılırsa, çok sorun olacak bir şey yok."