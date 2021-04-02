Koronavirüs korkusu sigarayı bıraktırdı! En çok 45 yaş ve üstü vazgeçti.

YÜZDE 35'TEN YÜZDE 58'E ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre özellikle 45 yaş ve üzeri kişilerde sigarayı bırakma oranı, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oldu. Her dört kişiden biri de salgın döneminde sigara kullanımını azalttı.

2017'de sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 35 iken 2020'de bu oran yüzde 58'e çıktı. Aktif kullanıcıların yüzde 63'ü de sigarayı bırakmayı denedi.