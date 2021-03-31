İki doz aşıyı da olan 100'den fazla kişi koronavirüse yakalandı! Aşı sonrası maske takmak şart mı?

Ülkedeki Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede 96 milyondan fazla kişiye ilk doz, 53 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz olmak üzere yaklaşık 150 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

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