Bahar alerjisi astıma çevirebiliyor

Baharın gelmesiyle birlikte kişi, polenlere karşı alerjik bir bünyeye sahipse vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına yol açıyor. Burun ve gözlerdeki kılcal damarların da genişleyip şişmesiyle, bahar alerjisine bağlı belirtiler ortaya çıkıyor. Halk arasında 'saman nezlesi' olarak ifade edilen bahar alerjisi belirtileri, kişinin polene karşı duyarlılığı ölçüsünde farklılık gösterebiliyor. Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, alerjik şikayetlerin kontrol altına alınmaması durumunda astıma çevirebileceğini belirterek, "Toplumun ortalama yüzde 10'luk kesiminde görülen astımın en önemli sebebi, alerjidir. Astım, düzenli takip ve tedavi ile kontrol altında tutulabilen, önlenebilen ve tedavi edilebilin bir hastalıktır" dedi.



BU BELİRTİLERE DİKKAT

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, özellikle akşam saatlerinde ya da açık havada artan burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma, damakta kaşıntı, gözlerde yaşarma ya da kaşıntı gibi şikayetlerin bahar alerjisine işaret ettiğini söyledi. Uzm. Dr. Işık, "Bahar alerjisi dışında yıl boyu bu şikayetleri olan kişilerin ev tozu, küf mantarı gibi temasını tamamen kesme imkanımızın olmadığı alerji etkenlerine karşı da uyanık olmaları gerekir. Alerji tedavisinin ilk basamağı kişinin alerjisi olduğu alerjenlerle temasını kesmesi ve mümkün olduğunda azaltmasıdır. Bunu yapmanın yolu da kişinin neye alerjisi olduğunun tespit edilmesi ile mümkün olur" diye konuştu.



PRİCK TESTİ ALERJİYİ TESPİT EDİYOR

Kişinin neye alerjisi olduğunun tespit edilmesinin en pratik yolunun "prick testi" denilen deri dediğimiz deri testleri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Işık, "Deri testleri, uygulanması kolay, pratik ve çabuk sonuç alınabilen testlerdir. Ön kol ön yüzünde deri altına alerjen solüsyonların tatbik edilmesi ile gözlenen alerjik reaksiyonun tespit edilmesi esasına dayanan bir testtir. Genellikle kişinin yaşadığı bölgede en sık görülen belli başlı alerjenlere karşı test yapılır. Eğer kişinin polen alerjisi tespit edilirse özellikle bahar aylarında dışarıda geçirdiği zamanları azaltmak, açık havada spor yapmamak, eve geldikten sonra kıyafetlerini değiştirip yıkamak ve ılık bir duş almak alınabilecek önlemler arasındadır" bilgisini verdi.



EVCİL HAYVAN UYARISI

Kişinin ev tozu alerjisi var ise evde özellikle uyuduğu odada halı ve örtü gibi toz tutabilecek eşyaları mümkün olduğunca azaltması, evi sık süpürmesi, hava temizleme makinesi kullanması, pamuklu çarşaf ve nevresim kullanmasının işe yarayabileceğini belirten Uzm. Dr. Işık, "Kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvan tüy ve ölü derilerine karşı alerjisi olan kişilerin ise alerjisi olduğu hayvanları evde beslememeleri önerilir. Alınan tüm önlemlere rağmen kişinin hala şikayetleri devam ediyorsa alerji ilaçları kullanmasında fayda vardır" ifadelerini kullandı.



ASTIMA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kontrol altına alınmayan alerjik şikayetlerin bir süre sonra hava yollarını etkileyerek, geceleri artan öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikayetlerin başlayabileceğine dikkat Uzm. Dr. Işık, şöyle konuştu:

"Bu şikayetler ise akla astımı getirir. Yapılan solunum testleri sonucunda hava yolunda kısıtlanma ya da hava yolu duyarlılığı saptanırsa alerji tedavisine astım ilaçları eklemek gerekir. Alerjik astımı olan kişilerin alerjenlerle temaslarını kesme ve astım tedavisi yanında soğuk havada ve ağır eforla spor yapmamaları, stres ve üzüntüden uzak durmaları, ortam soğutma için klima kullanmamaları, ağır kokulu deterjan ya da parfüm kullanmamaları, sigara ya da benzer tütün ürünlerini kullanmamaları önerilir. Özellikle ailesinde astımı olan kişiler astım açısından daha büyük risk altındadır. Astım önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Düzenli takip ve tedavi ile kontrol altında tutulabilen bir hastalıktır."

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