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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu?

Son dakika haberi... 'de ve vefat artışları sürüyor mu? covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 26 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 26 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

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GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1810 oldu, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

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