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Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Koronavirüs aşısından sonra antikor testi yaptırmanın bilim dışı ve gereksiz bir uygulama olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım" dedi.

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs aşısı yaptıran herkesin antikor testi yaptırmaya çalıştığını belirtti.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Doç. Dr. Savaşçı, "Bu tamamen bilim dışı ve gereksiz bir uygulama. Halkımız 'benim antikorum 3, seninki 5, korur mu korumaz mı' diye antikor ve test peşinde koşmasın; sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Bu dönemde ne yazık ki çok gördük aşıyı yaptırıp maskeyi çıkartanları. Birinci aşıdan sonra çok rahatsızlanan sağlık çalışanı da oldu; çünkü çok yoğun bir ortamda çalışıyoruz.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Antikoruna baktırıp insanlar tedbirleri bırakırsa, bu antikorların ne kadar koruyucu olduğu bilinmeyebilir, bir de doğru teknikte çalışıldı mı, koruyucu antikor muydu bunlar hep bir soru işareti.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Dolayısıyla, 'benim antikorum yüksek, ben her ortama gireyim, eğlenceme gideyim, maskemi de takmayayım' gibi yanlış bir düşünceye kapılmasınlar.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Ben BioNTech aşısı olmuştum, antikoruma baktırmadım, koruduğunu düşünsem de maskemi, mesafemi asla aksatmıyorum, her ortamda maske takıyorum" diye konuştu.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

'AŞIYA BAĞLI KORONAVİRÜS BULAŞMAZ'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs aşısı olduktan sonra, aşı kaynaklı virüs kaptıklarını düşünenlerin olduğunu da belirterek, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Doç. Dr. Savaşçı, "Aşıdan dolayı koronavirüs olan vatandaşımız yok, bu da yanlış anlaşılıyor. Bunların hiçbiri canlı aşı değil. Aşıya bağlı herhangi bir koronavirüs mikrobunun bulaşması söz konusu değil; ama kişiler tedbirleri elden bıraktığı için koronavirüse yakalanmış oluyor.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Ne yazık ki bize böyle çok sorular da geliyor, 'virüs acaba aşı ile mi bulaştı' diye; asla aşı ile virüs bulaşmaz. Bunlar inaktif aşı, içinde hiçbir canlı virüsün olmadığı, parçacıkların olduğu aşılar.

Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı? Uzman isimden flaş açıklama

Dolayısıyla aşı olan kişi, aşıdan dolayı virüs kapmaz; ama aşı olup, kendisine güvenip, maskesini çıkarttığı anda virüs kapma ihtimali olabilir" ifadesini kullandı.

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