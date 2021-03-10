Yüksek göz tansiyonu ciddiye alınmazsa körlüğe yol açabilir







"MİYOPLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Ailesinde glokom olanlarda riskin 5-6 kat daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız, ancak hastalığın türlerine göre görülme oranlarının da değiştiğini belirtti. Miyoplarda glokomun daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız, miyopinin derecesi arttıkça glokom olasılığının da arttığına dikkat çekti.

"HASTANIN GÖRMESİ BİR ANDA GİDEBİLİR"

Glokomun tüm dünyadaki körlüklerin ikinci nedeni olduğunu belirten Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız, özellikle 40 yaşın üzerindekiler, ailesinde glokom bulunanlar, şekeri, hipertansiyonu, yüksek miyopisi ve damar hastalığı olanlar, uzun süreli kortizon tedavisi alanların risk altında olduğunu söyledi.

Glokomun çok çeşitli türleri olduğunun altını çizen Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız, en sık bilinen türün 'Birincil (Primer) Açık Açılı Glokom' olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

"Bu glokom türü göz tansiyonu çok yüksek olmadıkça genellikle belirti vermez. Bu yüzden sinsi seyreder. Oysa kapalı açılı (veya açı kapanması) glokomunda tansiyon birden çok hızlı yükselerek hasta glokom kriziyle karşımıza gelir. Bu durumda hastanın görmesi bozulur, baş ve göz ağrısı, mide bulantısı ve kusma görülebilir. Bu nedenle hasta göz doktoru yerine iç hastalıklarına veya acile başvurabilir."