Uzman isimden hacamat uyarısı: Modern tıbbın önüne geçmemesi gerekiyor

Aksiyon ve dövüş filmlerinin yıldızı Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, vücudunda ilk kez bardak çekme tekniğini uygulattı ve sonucu 220 milyonluk Instagram takipçisiyle paylaştı. Hacamat olarak bilinen kupa tedavisine ilgi artınca konunun uzmanı olan Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya'dan uyarılar geldi. Prof. Dr. Kaya, "Kupa tedavisi, halk arasında bilinen adıyla hacamat tedavisi binlerce yılık bir geçmişi var. Milattan önceki yıllara dayanıyor. Özellikle dinimizde bazı hadisler olduğu için dini bir yönü de var. Bu nedenle halkımızın hacamata yoğun ilgisi var. Bu tedavinin birkaç şekli var. Asıl hacamat diye bilinen vücuda kesiklerin atıldığı, kupalarla vakumlandığı vücuttan bir miktar kanın çekildiği bir tedavi şekli. Bunun kesi atılmadan kuru kupa şeklinde tedavisi de var. Evlerde büyüklerin uyguladığı kupa çekme uygulaması bunun farklı bir şeklidir. Birçok hastalıkta uygulanıyor" dedi.



'HEM HASTALARIN HEM DE DOKTORLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'



Hacamatın doktorlar tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:



"Aslında yaygın olarak suistimal de ediliyor. Hastane ortamlarında, ruhsatlı merkezlerde doktorlar tarafından yapılması gerekiyor, tabi doktorların da sertifikalı olması gerekiyor. Kesinlikle dezenfeksiyon kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kanlı bir işlem olduğu için hastaların cildine değen tüm ekipmanların steril olması gerekiyor. Çıkan atıkların tıbbi atık yönetmeliğine göre bertaraf edilmesi gerekiyor. Kesilerin derinliklerinin iyi ayarlanması ve uygulamanın sıklığının hangi hastaya ne kadar kupa uygulanacağı, ne kadar kan çekilecek bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hastanın belli hastalıkları var mı? İlaç kullanıyor mu? Bunlar dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kanama ve anemi problemi olanlara için daha dikkatli olmak gerekiyor. Gerekirse yapmamak gerekiyor. Her şeyden önemlisi nelere iyi geleceği konusunda hastaları kandırmamak gerekiyor. Bu konuda oldukça fazla suistimal var. Hastanın modern tıptaki tedavilerinin önüne geçmemesi gerekiyor. Hastanın fayda bulacağı tedaviler varsa önceliğin buna verilmesi gerekiyor. Dini bir yönü olduğu için vatandaşlarımız hastalık dışında kendi isteklerine göre de hacamat yaptırabilirler. Hatta zaman zaman bazı ünlü oyuncular ve sporcuların da yaptırdığını duyuyoruz. Yurt dışında da popüler, sadece bizim ülkemizde değil. Tüm dünyada bilinen bir uygulama şeklidir."



'HACAMATIN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR, KLİNİK ORTAMDA KANITLANDI'



Prof. Dr. Kaya, klinik testler sonucunda hacamat tedavisinin bazı hastalıklara iyi geldiğini belirterek "Birçok hastalıkta kullanılıyor. Fakat kanıta dayalı hastalıklarda klinik çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Klinik çalışmalar sonucunda bazı alerjik hastalıklarda, otoimmün hastalıklarda, kas, eklem, tendon ağrılarının olduğu hastalıklarda faydalı olduğuna dair bilimsel veriler var. Çıkan kandaki bazı vücuttan atılması gereken maddelerin bu şekilde vücuttan atıldığına dair veriler de var. Bu amaçla detoks niyetiyle yaptırılıyor. Bütün bunlar birleştiği zaman insanlar bundan bir fayda umdukları için yaptırıyorlar" diye konuştu.



'VATANDAŞLARIN ÜMİTLERİNİN SÖMÜRÜLMEMESİ LAZIM'



Hacamat tedavisinin suistimallere açık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Bazı insanlar hastalıklarına şifa arıyorlar. Özellikle modern tıpta tedavi bulamadıkları durumda bu tür tedavilerden çözüm arıyorlar. Vatandaşların ümitlerini sömürmeden, onlara zarar vermeden, faydalı uygulamalar kişiler için uygun olabilir" dedi.



Hacamat tedavisi yaptıran Muhammet Sine ise, "Ben ara ara yaptırıyordum. Sırt ağrılarıma iyi geldiğini düşünüyorum ve verim de alıyorum. Bir de zaten üniversitede olduğu için temiz ve hijyenik olduğu için tercih ediyorum" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN