Uzman isimden flaş uyarı: Soğuk havada nemlenen maske cilde zarar veriyor

Koronavirüs salgınıyla günlük hayatın bir parçası haline gelen maskelerin sıklıkla değiştirilmesi gerektiği biliniyor. Fakat soğuk havalarda maske yeni bir risk doğuruyor. Maskenin içi buharla nemlenerek ıslanıyor ve maske değiştirilmezse cilt, uzun süre ıslak kalıyor. Uzmanlar, bunun çene ve dudak çevresinde bazı cilt hastalıklarına neden olabileceğini söylüyor. Islanan maskelerin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, "Islak bir ortam bakteri, virüs ve mantar için çok güzel bir yuva. İçten nemlenen ya da yağmur, dolu ve karla ıslanan bir maskenin koruyucu özelliği hiç kalmıyor. Islanan maske tamamen mikrop yuvası, dolayısıyla mutlaka değiştirilmeli. 10 defa ıslanırsa, 10 defa değiştirilmeli. Islak kalırsa ciltte akne, siyah nokta, akne rozase, egzama ve seboreik dermatit oluşabilir" dedi.