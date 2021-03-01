Çocuğu yemek yemeyen anne ve babalar dikkat! Uzman isim uyardı







Psikolog Begüm Özkaya, "Çocuklarda iştahsızlık probleminin en çok anne ve babanın beslenme konusunda yaptıkları hatalardan kaynaklandığını dile getirerek, "Özellikle 8-9 aylıktan okul çağına kadar uzanan dönemde, anne-babalar en çok çocuklarının iştahsız olmasından yakınıyor. Çocuğun yeme isteği büyüme hızına ve kişisel duruma göre belli dönemlerde değişse de, özellikle 1-2 yaş arası iştahın en düşük seviyede olduğu dönemdir. Bu dönemde özellikle yemek seçme ve yemeği reddetme davranışlarının sıkça karşılaşılan bir sorun olduğu bilinmektedir. Çocuk bazı günler az, bazı günler fazla yiyorsa bu yaşın getirdiği doğal bir özellik, dolayısıyla üzerinde durulması gerekmiyor. Fakat çocuk sık ve az yemeye alışmışsa, bu şekilde yenen yemek de ana öğünde yenen kadar besin değeri taşıyabileceği için 'fazla yemek yemiyor' diye endişelenilmemesi gerekmektedir. Ancak uzun süredir iştahsızca ve yetersiz kilo alıyorsa bu sorun bağırsak parazitleri, kabızlık, diş çıkarma, kansızlık veya idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği için mutlaka bir doktora başvurmak gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklardaki iştahsızlık problemini genellikle anne-babanın boşanması gibi psikolojik travmalarda ama en çok da anne ve babanın beslenme konusunda yaptıkları hatalar sonucunda oluşmaktadır. Çünkü çocuğa yemek yeme konusunda baskı yapmak yediği takdirde ödüllendirmek tam aksine yemediğinde ceza vermek işe yaramadığı gibi sorunun daha büyümesine yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.