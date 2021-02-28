Bilim insanları açıkladı: Kadınların ve erkeklerin sağlıklı tansiyon değerleri farklı

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Smidt Kalp Enstitüsünde Sağlıklı Yaşlanma Araştırma Enstitüsü Direktörü ve kardiyoloji profesörü Dr. Susan Cheng, hazırladığı bilimsel çalışma sonucunda; kalp attığında kanın arter duvarlarına karşı ne kadar basınç oluşturduğunu gösteren ilk sayı olan 'sistolik kan basıncına' bakılması gerektiğini ifade etti. Buna göre, cıva başına 120 milimetreden azı erkekler için normal aralıkta olurken, kadınlar için hedef sistolik kan basıncının cıva başına 110 milimetreden az olması gerektiği ifade edildi.



ERKEKLERDE VE KADINLARDA SAĞLIKLI TANSİYON DEĞERLERİ FARKLI



Aynı zamanda kardiyoloji doçenti olarak da görev yapan Cheng, "Erkeklerin ve kadınların aynı olduğu varsayımı altında insanlarda normal kan basıncının ne olduğunu düşünüyorduk, ama gerçekten fark ettiğimizden çok daha farklılar" dedi.



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15 Şubat'ta yayınlanan çalışma, 27 binden fazla katılımcının kan basıncı ölçümlerini inceledi. Bulgular, kadınlar için cıva başına 110 milimetrenin üzerindeki seviyelerin erkeklerden farklı olarak; kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler hastalık geliştirme riski ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.



Cheng, kadınlar için tansiyonun çok önemli bir sağlık göstergesi olduğunu ifade ederek "Herkes için normal aralıkta görünse bile 120'nin altındayken (kan basıncı) veya 110'un üzerindeyse dikkat edilmesi gereken bir şey" dedi.

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