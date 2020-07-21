Bakan Yardımcısı Meşe, antikorun ne kadar süre pozitif kaldığının sorulması üzerine, "Bu konuda araştırma yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında 3 ay gibi kaldığını gösteren çalışmalar var. Çok yüksek bağışıklık olmadığını, geçirenlerde de antikor olsa bile koruyucu olmayacağını gösteren çalışmalar da var" dedi.

TÜRKİYE'DE 12 KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMASI VAR

Bakan Yardımcısı Meşe, aşı çalışmalarıyla ilgili de, "Bizim kendi üniversitelerimizde 12 aşı çalışması var. Bunlar klinik safhada. 5'i fare deneyi aşamasında. Sonuçları çok iyi olanlar var ama bunlar daha da ilerleyecek. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki virüslerin mutasyonu ile ilgili çalışmaya başladık. Virüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bu konuda da halk sağlığı laboratuvarlarında çalışma başlattık" diye konuştu.