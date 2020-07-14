İki ülkeden daha Kovid-19 aşıyla ilgili açıklama: İnsanlar üzerinde testler başladı

Merkezi İngiltere'de bulunan Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) ocak ayında Queensland Üniversitesi'ne Kovid-19'a karşı bir acil müdahale aşısı geliştirmesi için 3,1 milyon dolar fon sağlamıştı.

Projeye, Queensland Eyalet yönetimi 6,9 milyon dolar, federal hükümet 3,4 milyon dolar, hayır kuruluşları ve diğer bağışçılar ise 10 milyon dolar mali katkı yaptı.

Avustralya'da bu ay başında Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'da bir başka aşı adayı için klinik denemelere başlanmıştı.

Kanada'da bitki temelli bir aşı test edilmeye başlandı.