14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Sağlık Haberleri Boğaziçi Üniversitesindeki koronavirüs aşı çalışmaları: Planlanan tarihin önünde gidiyor

Boğaziçi Üniversitesindeki koronavirüs aşı çalışmaları: Planlanan tarihin önünde gidiyor

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. , "Projede ikinci ayın sonunda planladığımız şeyleri 1 ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" dedi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: AŞI ÇALIŞMALARI PLANLANAN TARİHİN...

Prof. Dr. , "Boğaziçi Üniversitesindeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim" şeklinde konuştu.

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