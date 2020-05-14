Boğaziçi Üniversitesindeki koronavirüs aşı çalışmaları: Planlanan tarihin önünde gidiyor

Prof. Dr. Nesrin Özören, "Boğaziçi Üniversitesindeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim" şeklinde konuştu.