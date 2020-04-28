Kanser hastalarına kritik corona virüs (Covid-19) önerileri! Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken'den önemli açıklamalar
Kanser hastalarının koronavirüs salgını döneminde neler yapması gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, yeterli kalori ve protein desteği sağlayan, vitamin ve minerallerden zengin beslenmenin kanser hastaları için iyi bir tedavinin temeli olduğuna vurgu yaptı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, kanser hastaları için büyük risk oluşturuyor. Kanser hastalarının bu süreçte virüse yakalanmamak için herkesten daha fazla korunmaları şart. Virüs kaparlarsa nasıl tedavi edilmeleri gerektiği ve onkolojik sürecin devam edip etmeyeceği ise hekimlerine bağlı. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgın sürecinde, kanser hastalarının sıkça sorduğu "Kemoterapi ve radyoterapiye devam edilmeli mi?", "Hastaneye kontrole gitmeli miyiz?", "Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir", "Enfeksiyona yakalanırsak kemoterapiyi bırakmalı mıyız" gibi soruları yanıtladı.
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