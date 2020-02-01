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Yıllardır yanlış biliniyordu! 40 yıl içseniz bile...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
YILLARDIR YANLIŞ BİLİNİYORDU! 40 YIL İÇSENİZ BİLE...

Bilim insanları, ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor

40 yıl boyunca içtikten sonra sigarayı bırakanlarda bile akciğer hücreleri tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi kendini yenilebiliyor! Evet, evet yanlış duymadınız! Nature dergisinde yer alan çalışma, şimdiye kadar doğru bildiğimiz bir yanlışı tüm detaylarıyla ortaya koydu.

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