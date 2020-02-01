Yıllardır yanlış biliniyordu! 40 yıl içseniz bile...
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Bilim insanları, sigara ve akciğer arasındaki ilişkiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attı. Buna çalışmaya göre, akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonlar kalıcı değil. Çünkü akciğerler kendi kendini yenileyerek kansere bile yol açabilen sigaranın tüm olumsuz etkilerini tersine çeviriyor
40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakanlarda bile akciğer hücreleri tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi kendini yenilebiliyor! Evet, evet yanlış duymadınız! Nature dergisinde yer alan çalışma, şimdiye kadar doğru bildiğimiz bir yanlışı tüm detaylarıyla ortaya koydu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SAĞLIK HABERLERİ
- Botoks ve estetik yaptırmak caiz mi?
- Sabun olacak yağ dönerde kullanılıyor
- Bakanlığı harekete geçti! Trans yağ kullanımı neden azaltılmalı?
- Prof. Dr. Küçükusta'dan 'Domuz gribi' açıklaması
- Hileli kaşar peynirini anlamanın en kolay yöntemi
- İnfluenza ölümcül olabilir! İşte korunma yöntemleri...
- Kanser tedavisi için umut veren gelişme
- Takılan maskeler virüsten koruyor mu? Korkutan açıklama
- Bilim insanları açıkladı: Gripten koruyor
- Ev yoğurdunun faydaları kanıtlandı! İşte ev yoğurdunun koruduğu hastalıklar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI
- Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?
- A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!
- Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!"
- 2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!
- Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
- Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)
- Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...