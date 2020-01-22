Sağlık Bakanlığı trans yağ için harekete geçti! Trans yağ kullanımı neden azaltılmalı?
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca trans yağların yasaklanması için teklifin hazır olduğunu ve yakın zamanda meclise gireceği bilgisini verdi. Diyetisyen Tuğçe Ergen trans yağın zararlarını A Haber' e değerlendirdi. Ergen, trans yağın en çok restoranlardaki kızarmış ürünlerde ve marketlerdeki paketli gıdalarda bulunduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trans yağların yasaklanması için hazırlanan yasa teklifinin Meclis'e gireceğini belirtti. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından A Haber'e bağlanan Diyetisyen Tuğçe Ergen trans yağın zararlarıyla ilgili konuştu.
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