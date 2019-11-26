Çay ve kahve tiryakilerine uyarı
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Çay ve kahve tiryakilerini için yapılan uyarı herkesi şaşkına çevirdi. Fazla tüketilen çay ve kahvelerin insan sağlığına olan zararları açıklandı. ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. Osman Müftüoğlu, köşesinde bu araştırmanın ayrıntılarına yer verdi.
Çay ve kahve tiryakilerini için yapılan uyarı herkesi şaşkına çevirdi. Fazla tüketilen çay ve kahvelerin insan sağlığına olan zararları açıklandı. ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koymuştu. Osman Müftüoğlu, köşesinde bu araştırmanın ayrıntılarına yer verdi.
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