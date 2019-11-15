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Her sabah poğaça ya da simit yiyorsanız bu uyarıya dikkat edin!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.11.2019
HER SABAH POĞAÇA YA DA SİMİT YİYORSANIZ...

Türk kahvaltısında yer alan çay- ya da çay- ikililerinin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Poğaça ve simitin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı.

Her sabah ve yiyenleri bekleyen tehlike uzmanlar tarafından aktarıldı. Poğaça ve simitin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı.

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