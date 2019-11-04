Güzelavrat otu zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu etkileri neler? Bu soruların yanıtları merakla araştırılıyor. Güzelavrat otu, ıspanak zehirlenmeleriyle gündeme gelen otlar arasında. Güzelavrat otu (Atropa belladonna veya Atropa bella-donna), patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. İşte güzelavrat otu zehirlenmesi ile ilgili bilgiler...

İstanbul'da ve Tekirdağ'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri sonrasında gözler birçok ot çeşitine çevrildi. Zehirlenmelerle ilgili yapılan açıklamada, ıspanak olmayan bitkilerin de ıspanakların arasına karışmış olduğu belirtildi. Güzelavrat otunun zehirleme özelliği de merak konusu. Peki, Güzelavrat otu zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu etkileri neler? İşte detaylar...

GÜZELAVRAT OTU NASIL ANLAŞILIR?

Güzelavrat otu dallanmış, otsu ve çok yıllık bir bitkidir, çoğunlukla etli köke sahip bir yarı çalı olarak görülür. Bitki 1.5 metre, uzun oval yaprakları ise 18 cm uzunluğa kadar erişebilir. Çan şekilli çiçekleri hafif yeşil-soluk mor ve az kokuludur. Meyveleri olgunlaştıkça yeşilden parlak siyaha uzanan ve yaklaşık olarak 1 cm uzunluktaki yemişlerdir. Bu yemişler tatlıdır ve zehirli alkoloidler içermelerine rağmen taşıdıkları tohumlarla yayılmayı da sağlayan hayvanlar tarafından iştahlıca tükeltilirler. Atropa belladonna var. lutea olarak isimlendirilen bir varyetesinin soluk sarı çiçekler ve meyveler bulunmaktadır.

Atropa belladona nadir olarak bahçelerde kullanılır yetiştirilmesi genellikle gösterişli yemişleri ve dikey geliştiği içindir. Dünyanın diğer bölgelerinde, eldeğmemiş topraklarda yetişen değeri olmayan türlerinin olduğu bilinmektedir. Küçük tohumların çimlenmesi, tohumun uykuda almasını sağlayabilen sert kabuğuyla da ilişkili olarak genellikle zordur.

Çimlenme değişen sıcaklık koşulları altından birkaç hafta alabilir fakat giberellik asidin kullanımıyla gelişim hızlandırılabilir. Fideler bir yerden bir yere taşınma sırasında çökerten gibi kök zararlarından dolayı steril toprağa gerek duymaktadırlar.