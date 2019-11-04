04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Güzelavrat otu zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu etkileri neler?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.11.2019
GÜZELAVRAT OTU ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu etkileri neler? Bu soruların yanıtları merakla araştırılıyor. Güzelavrat otu, ıspanak zehirlenmeleriyle gündeme gelen otlar arasında. Güzelavrat otu (Atropa belladonna veya Atropa bella-donna), patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. İşte güzelavrat otu zehirlenmesi ile ilgili bilgiler...

İstanbul'da ve Tekirdağ'da yaşanan ıspanak zehirlenmeleri sonrasında gözler birçok ot çeşitine çevrildi. Zehirlenmelerle ilgili yapılan açıklamada, ıspanak olmayan bitkilerin de ıspanakların arasına karışmış olduğu belirtildi. Güzelavrat otunun zehirleme özelliği de merak konusu. Peki, zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu etkileri neler? İşte detaylar...

GÜZELAVRAT OTU NASIL ANLAŞILIR?

Güzelavrat otu dallanmış, otsu ve çok yıllık bir bitkidir, çoğunlukla etli köke sahip bir yarı çalı olarak görülür. Bitki 1.5 metre, uzun oval yaprakları ise 18 cm uzunluğa kadar erişebilir. Çan şekilli çiçekleri hafif yeşil-soluk mor ve az kokuludur. Meyveleri olgunlaştıkça yeşilden parlak siyaha uzanan ve yaklaşık olarak 1 cm uzunluktaki yemişlerdir. Bu yemişler tatlıdır ve zehirli alkoloidler içermelerine rağmen taşıdıkları tohumlarla yayılmayı da sağlayan hayvanlar tarafından iştahlıca tükeltilirler. Atropa belladonna var. lutea olarak isimlendirilen bir varyetesinin soluk sarı çiçekler ve meyveler bulunmaktadır.

Atropa belladona nadir olarak bahçelerde kullanılır yetiştirilmesi genellikle gösterişli yemişleri ve dikey geliştiği içindir. Dünyanın diğer bölgelerinde, eldeğmemiş topraklarda yetişen değeri olmayan türlerinin olduğu bilinmektedir. Küçük tohumların çimlenmesi, tohumun uykuda almasını sağlayabilen sert kabuğuyla da ilişkili olarak genellikle zordur.

Çimlenme değişen sıcaklık koşulları altından birkaç hafta alabilir fakat giberellik asidin kullanımıyla gelişim hızlandırılabilir. Fideler bir yerden bir yere taşınma sırasında çökerten gibi kök zararlarından dolayı steril toprağa gerek duymaktadırlar.

Son dakika: İşte ıspanak zehirlenmesine neden olan otlar SON DAKİKA: İŞTE ISPANAK ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN OTLAR
Ispanak zehirlenmesine dikkat! ISPANAK ZEHİRLENMESİNE DİKKAT!
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ispanak açıklaması İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ISPANAK AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN