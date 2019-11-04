Adamotu zehirlenme belirtileri nelerdir? Adamotu nedir? Adamotu zehirli midir? Bu soruların yanıtları merakla aranıyor. Esenyurt'ta başlayan ve hızla yayılan ıspanak zehirlenmelerinin ardından güzelavrat otu, adamotu gibi bitkiler araştırılıyor. Zehirli özellikleri olan adamotu ve güzelavrat otunun ıspanakların arasına karışmış olabileceği belirtiliyor. Peki, Adamotu zehirlenme belirtileri nelerdir? Adamotu nedir? Adamotu zehirli midir? İşte detaylar...

Zehirli ıspanak olayının yaşanmasının ardından gözler diğer yeşil otlara çevrildi. Ispanakların arasına karışması muhtemel olan güzelavrat otu ve adamotu tehlike saçıyor. Vatandaşlar tedirgin olurken, güzelavrat otu ve adamotu gibi yeşilliklerin zehirleme belirtilerini araştırıyor. Peki, Adamotu zehirlenme belirtileri nelerdir? Adamotu nedir? Adamotu zehirli midir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ADAMOTU NEDİR?

Adam otu, patlıcangiller familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı. Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.

ADAMOTU ZEHİRLİ MİDİR?

Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Zehirlenme söz konusu olduğunda ilk başlarda sarhoşluk ve baş dönmesi belirtileri ortaya çıkar. Daha sonra deri üzerinde kızarma, ağızda kuruluk, huzursuzlanma, halüsinasyonlar ve sürekli uyuma isteği oluşur. En ileri aşaması ise nefes darlığı ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu yüzden kullanımı uzman kontrolü ya da bilgisi dahilinde olmalıdır.

Bilimsel adı: Mandragora

Takson Basamağı: Cins

Üst sınıf: Solanoideae